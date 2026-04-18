5歳の「あれなに？」に運転中は反応できないので一眼レフを渡したら、いい写真ばかり。写っていたのは、開きかけの倉庫の扉や電線、車の後部座席から見えるカーナビなど…大人にとっては見過ごしてしまう“日常の断片”でした。その純粋な視点で切り取られた写真がXで話題となり、「無垢だ…」「5歳児の写真展お願いします」「世界がまだ未知にあふれている」と感嘆の声が相次いでいます。このやり取りの経緯や、子どもから見え