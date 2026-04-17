「毎日歩いているのに、思ったほど体型が変わらない」――そんな違和感はありませんか？40代以降は、同じ運動を続けていても体の反応が変わりやすい時期。鍵になるのは“量”ではなく“負荷のかけ方”です。ほんの少しの工夫で、体の使われ方は変わってきます。ウォーキングだけでは刺激が足りなくなることも歩くことは健康にとって大切な習慣ですが、慣れてくると体への刺激は一定になりやすいもの。特に筋肉への負荷が弱い状態が