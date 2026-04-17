gelatopiquecafeから、見た目も味わいも楽しめる期間限定フェア「SUNNYSIDEBEAR」が登場♡カラフルなサングラスをかけたベアが主役の遊び心あふれるスイーツは、思わず写真に収めたくなる可愛さが魅力です。トロピカルフルーツをたっぷり使った爽やかな味わいで、ひと足早く夏気分を楽しめるラインアップに注目です♪ ベアが主役のトロピカルクレープ トロピカルフルーツクレープ 価格：