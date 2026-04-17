gelato pique cafeの限定フェア開催♡カラフルベアのトロピカルスイーツが登場

gelatopiquecafeから、見た目も味わいも楽しめる期間限定フェア「SUNNYSIDEBEAR」が登場♡カラフルなサングラスをかけたベアが主役の遊び心あふれるスイーツは、思わず写真に収めたくなる可愛さが魅力です。トロピカルフルーツをたっぷり使った爽やかな味わいで、ひと足早く夏気分を楽しめるラインアップに注目です♪

ベアが主役のトロピカルクレープ

トロピカルフルーツクレープ

価格：1,340円(税込)

ティージェラートでできたベアをトッピングした、遊び心たっぷりのクレープ。

サングラスチョコは赤・黄・緑・紫・青の5色から選べ、自分だけのカスタムが楽しめます。

中にはホイップクリームとカスタードに加え、マンゴーとパインの果肉を贅沢に使用。

さらにライム果汁とトロピカルソース、ココナッツが加わり、甘さと爽やかさのバランスが絶妙な一品です。

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カラフルで映えるソーダフロート

カラフルソーダフロート

価格：890円(税込)

5色展開のポップなソーダフロートは、見た目も楽しい夏限定ドリンク。各カラーごとに異なるシロップを使用し、マンゴーとパインの果肉をプラスしたフルーティーな味わいが魅力です。

赤：ピンクグレープフルーツ

黄：パッションフルーツ

緑：グリーンアップル

紫：グレープ

青：ブルーレモネード

トップにはサングラスベアのジェラートをトッピング。ソーダに溶かしながら味の変化も楽しめる、遊び心満点の一杯です♪

フェア詳細と楽しみ方

フェア名：「SUNNYSIDEBEAR」

販売期間：2026年4月24日(金)～5月28日(木)

販売店舗：gelatopiquecafe全店

※各店舗、各日数量限定となります。

トロピカルな味わいとカラフルなビジュアルで、気分まで明るくしてくれる今回のフェア。友人や家族とシェアしたり、お気に入りのカラーを選んで楽しむのもおすすめです。

可愛さも美味しさも満喫♡

カラフルなサングラスベアが主役の「SUNNYSIDEBEAR」は、見て楽しい、食べて美味しい特別なフェア。トロピカルフルーツの爽やかな味わいとポップなビジュアルは、これからの季節にぴったりです♡自分好みのカラーを選んで、SNS映えするひとときを楽しんでみて。数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪