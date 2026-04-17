gelato pique cafeの限定フェア開催♡カラフルベアのトロピカルスイーツが登場
gelatopiquecafeから、見た目も味わいも楽しめる期間限定フェア「SUNNYSIDEBEAR」が登場♡カラフルなサングラスをかけたベアが主役の遊び心あふれるスイーツは、思わず写真に収めたくなる可愛さが魅力です。トロピカルフルーツをたっぷり使った爽やかな味わいで、ひと足早く夏気分を楽しめるラインアップに注目です♪
ベアが主役のトロピカルクレープ
トロピカルフルーツクレープ
価格：1,340円(税込)
ティージェラートでできたベアをトッピングした、遊び心たっぷりのクレープ。
サングラスチョコは赤・黄・緑・紫・青の5色から選べ、自分だけのカスタムが楽しめます。
中にはホイップクリームとカスタードに加え、マンゴーとパインの果肉を贅沢に使用。
さらにライム果汁とトロピカルソース、ココナッツが加わり、甘さと爽やかさのバランスが絶妙な一品です。
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カラフルで映えるソーダフロート
カラフルソーダフロート
価格：890円(税込)
5色展開のポップなソーダフロートは、見た目も楽しい夏限定ドリンク。各カラーごとに異なるシロップを使用し、マンゴーとパインの果肉をプラスしたフルーティーな味わいが魅力です。
赤：ピンクグレープフルーツ
黄：パッションフルーツ
緑：グリーンアップル
紫：グレープ
青：ブルーレモネード
トップにはサングラスベアのジェラートをトッピング。ソーダに溶かしながら味の変化も楽しめる、遊び心満点の一杯です♪
フェア詳細と楽しみ方
フェア名：「SUNNYSIDEBEAR」
販売期間：2026年4月24日(金)～5月28日(木)
販売店舗：gelatopiquecafe全店
※各店舗、各日数量限定となります。
トロピカルな味わいとカラフルなビジュアルで、気分まで明るくしてくれる今回のフェア。友人や家族とシェアしたり、お気に入りのカラーを選んで楽しむのもおすすめです。
可愛さも美味しさも満喫♡
カラフルなサングラスベアが主役の「SUNNYSIDEBEAR」は、見て楽しい、食べて美味しい特別なフェア。トロピカルフルーツの爽やかな味わいとポップなビジュアルは、これからの季節にぴったりです♡自分好みのカラーを選んで、SNS映えするひとときを楽しんでみて。数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪