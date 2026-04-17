韓国発スキンケアブランドVT COSMETICSから、肌悩みに寄り添う新ラインが登場♡2026年4月18日（土）より、透明感※1を引き出す「ビタミンC アスタキサンチン」と、白玉肌※2のようなツヤを目指す「グルタチオン トーンオン」の2ラインが順次発売されます。毎日のケアに取り入れやすい処方と使い心地で、これからの季節にぴったりのスキンケアに注目です。 透明感肌へ導く新ライン ビタミンC アスタキサンチン セラ