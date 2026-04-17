VT COSMETICS新発売♡透明感も白玉肌も叶える新スキンケア登場

韓国発スキンケアブランドVT COSMETICSから、肌悩みに寄り添う新ラインが登場♡2026年4月18日（土）より、透明感※1を引き出す「ビタミンC アスタキサンチン」と、白玉肌※2のようなツヤを目指す「グルタチオン トーンオン」の2ラインが順次発売されます。毎日のケアに取り入れやすい処方と使い心地で、これからの季節にぴったりのスキンケアに注目です。

透明感肌へ導く新ライン

ビタミンC アスタキサンチン セラム／ビタミンC アスタキサンチン セブンデイズマスク

セラム 価格：20mL1,980円／マスク 価格：7枚入770円

「ビタミンC アスタキサンチン」ラインは、乾燥によるくすみやツヤ不足にアプローチし、透明感※1のある肌印象へ導くシリーズです。

アスタキサンチン※3や高純度ビタミンC※4、4種のビタミンCコンプレックス※5を配合し、なめらかな肌へ。セラムはオレンジ色のカプセル入りで軽やかな使用感、爽やかな柚子の香りも魅力です。

マスクは密着力の高いシートで、しっかりうるおいをチャージ。ロフト・ロフトネットストアにて先行販売されます。

※一部取り扱いのない店舗がございます。

※順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況および在庫状況が異なる場合がございます。

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白玉肌を叶えるツヤケア

グルタチオン トーンオンセラム／グルタチオン トーンオンセブンデイズマスク

セラム 価格：20mL1,980円／マスク 価格：7枚入770円

「グルタチオン トーンオン」ラインは、乾燥によるくすみをケアし、キメの整ったツヤ肌へ導くシリーズです。

ナノグルタチオン※3やホワイトトリュフ※8を配合し、うるおいとツヤを同時にケア。セラムはミルキーなテクスチャーでしっとり感が続き、メイク前にも使いやすい仕様です。

マスクはふわふわシートが肌に密着し、保湿・キメ・ツヤを一度にサポートします。ロフト・ロフトネットストア・PLAZAにて先行販売。

※一部取り扱いのない店舗がございます。

※順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況および在庫状況が異なる場合がございます。

浸透力を高めるPIXEL工法

今回の新ラインには、VT独自のPIXEL工法を採用。美容成分をナノサイズ化することで角質層までしっかり届け、日々のスキンケアをより効果的にサポートします。

肌悩みに合わせて選べるライン設計も魅力で、自分に合ったケアを無理なく続けられるのがポイントです。

※1 うるおいによる

※2 白玉のようなキメ整ったツヤ肌のこと

※3 保湿成分

※4 アスコルビン酸（保湿）

※5 アスコルビン酸、3-O-エチルアスコルビン酸、アスコルビルリン酸Na、アスコルビルグルコシド（いずれも保湿）

※6 整肌成分

※7 グルコン酸Ca、PCA-Ca、酢酸Ca、パントテン酸Ca（いずれも保湿）

※8 ツベルマグナツムエキス（保湿）

毎日のケアをもっと楽しく♡

乾燥やくすみなど、日々変化する肌に寄り添うVTの新作ライン。透明感※1を目指すか、白玉肌※2を目指すか、その日の気分や肌状態で選べるのも嬉しいポイントです♪

手軽に使える価格帯で続けやすく、毎日のスキンケア時間が前向きなひとときに。あなたの理想のツヤ肌づくりに、ぜひ取り入れてみてください。