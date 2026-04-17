4月の朝、パリ郊外リナス＝モンレリのオートドロームに、今年もエンジン音が響いた。ラリー・ド・パリ、第33回の幕開けだ。【画像】ポルシェ904やフェラーリF40から、最新スーパーカーまで！幅広いカテゴリの名車が集結（写真36点）主催するのはパリを拠点とするRallyStory。1987年の創設以来、クラシックカーとスポーツカーの愛好家たちに向けてプレステージ・ラリーを企画し続けてきた老舗オーガナイザーだ。看板イベントである