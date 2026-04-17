「サクマドロップス」で知られるサクマ製菓の公式「X」アカウントが、4月17日に新作アクセサリーが発売、人気のバッグチャームが再入荷することを発表し、SNS上で注目されています。【画像】めちゃきれい…！《サクマドロップス》の宝石みたいなバッグチャームほか人気アクセサリーの数々（画像：10枚）「宝石みたい」バッグチャームに反響公式アカウントが投稿した「サクマドロップス バッグチャーム（クリア7色）」の写真