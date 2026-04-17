シリーズ累計4500万部を突破する大人気作品「薬屋のひとりごと」より、ファン待望となる初の公式レシピ本「薬屋のひとりごと 猫猫の調合書（レシピ）」が、5月13日に発売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■原作者完全監修で作中の料理を再現描き下ろし表紙も解禁本書は、主人公の猫猫（マオマオ）が作中で作った数々の料理や薬膳を、原作者である日向夏さんの完全監修のもと、実際に作れるレシピ