『ポケモン』×「LOGOS」がコラボ！ 30周年を記念したクーラーバッグなど全19種展開
アウトドアブランド「LOGOS（ロゴス）」は、3月19日（木）から、『ポケモン』30周年を記念した「ポケモンデザインシリーズ」を、 全国の直営店や公式オンライン店などで発売中だ。
【写真】ランチバッグにもぴったり！ ポケモンたちのシルエットがかわいいアイテム一覧
■幅広いシーンで活躍
今回登場したのは、『ポケットモンスター⾚・緑』の発売から今年で30周年を迎えることを記念し、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメをデザインしたアイテム全19種類がそろう「ポケモンデザインシリーズ」。
「ポケモン 氷点下パック抗菌・デザインクーラー トート」は、ピクニックや普段使いに便利な容量4Lのコンパクトな抗菌クーラー。お弁当や500mlのペットボトルをまとめて入れられるため、ランチバッグやちょっとしたお出かけに便利だ。
また、10mm厚の断熱材で高い保冷力を備え、ドリンク類やBBQ食材をまとめて収納できる容量15Lの「ポケモン 氷点下パック抗菌・デザインクーラーM」も用意。クーラーバックはいずれも折りたたんでコンパクトに持ち運べる。
さらに、ロールペーパーを収納し、好きな場所に吊り下げて使える「ポケモン ワイドロールペーパーホルダー」も展開。吊り下げ部分はマジックテープ式で簡単に取り付けでき、車のヘッドレストなどにも使用できる。
なお、一部「ロゴスショップ」および公式オンライン店では現在完売となっており、次回入荷は5月頃を予定しているという。
【写真】ランチバッグにもぴったり！ ポケモンたちのシルエットがかわいいアイテム一覧
■幅広いシーンで活躍
今回登場したのは、『ポケットモンスター⾚・緑』の発売から今年で30周年を迎えることを記念し、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメをデザインしたアイテム全19種類がそろう「ポケモンデザインシリーズ」。
また、10mm厚の断熱材で高い保冷力を備え、ドリンク類やBBQ食材をまとめて収納できる容量15Lの「ポケモン 氷点下パック抗菌・デザインクーラーM」も用意。クーラーバックはいずれも折りたたんでコンパクトに持ち運べる。
さらに、ロールペーパーを収納し、好きな場所に吊り下げて使える「ポケモン ワイドロールペーパーホルダー」も展開。吊り下げ部分はマジックテープ式で簡単に取り付けでき、車のヘッドレストなどにも使用できる。
なお、一部「ロゴスショップ」および公式オンライン店では現在完売となっており、次回入荷は5月頃を予定しているという。