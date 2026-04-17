SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、『戦国コミケ』『新しいパパがどう見ても凶悪すぎる』など数々の人気作を発表し、ファンを魅了し続けている横山了一(@yokoyama_bancho)さん。そんな横山さんの作品のなかから、9巻が発売されたばかりの『どちらかの家庭が崩壊する漫画』を紹介。さらに横山さんに制作秘話を聞いた。【漫画】本編を読む夫が独断で決めた「義母との同居」に疲弊した嫁は…エリート会社員の夫・シュウと妻・ユ