ヴァル研究所は4月16日に、「駅すぱあとアプリ」（iOS版／Android版）において、鉄道・バスの一部路線を対象に「走行位置情報」および「遅延時の再検索」機能の提供を開始した。●手入力を減らして慌てない移動をサポート今回、「駅すぱあとアプリ」に追加された「走行位置情報」では、鉄道・バスの実際の運行状況がわかる「リアルタイム情報」に対応した列車やバスの現在地を、検索した経路の詳細画面にて確認できるようにな