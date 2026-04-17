カシオ計算機は、2WAYスタイルの女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G＋PLUS」の新製品として、パステルカラーの秒針付き3針アナログモデル「BGA-15K」を4月17日に発売する。●時刻が見やすい3針タイプのシンプルなダイアル「BABY-G＋PLUS」は、自分の好みに合わせて使い方を楽しめるシリーズ。手首に着けるだけでなく、丸型デザインが特徴のシリコン製専用ホルダーにセンターケースをセットすれば、ユニークなチャームとしても利用