「BCNランキング」2026年4月6日〜12日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 17（アップル）2位iPhone 17e（アップル）3位iPhone 16（アップル）4位Galaxy A25 5G（SAMSUNG）5位Pixel 9a（Google）6位A5 5G（OPPO）7位Galaxy S26（SAMSUNG）8位iPhone 17 Pro（アップル）9位AQUOS wish5（シャープ）10位AQUOS sense10（シャー