松重豊 松重豊が17日、都内の日本外国特派員協会（FCCJ）で、「孤独のグルメ Season11」「孤独のグルメ」シリーズについて、記者会見を開いた。海外でも人気を集める「孤独のグルメ」。それにちなみ、日本と海外のドラマ制作について質問が及び、自身の考えを述べた。松重は、現在の日本のドラマが、スマートフォンなどの小さな画面でも状況がすぐ把握できる「分かりやすさ」を求める傾向にあることに懸念を示し「