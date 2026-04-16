太らないように気をつけているつもりなのに、なぜか体が変わらない。むしろ太っていく。そんな違和感を覚えていませんか？実はその原因、１日の過ごし方そのものにあることも少なくありません。ひとつひとつは些細でも、その流れが積み重なることで、体は少しずつ“太りやすい状態”に傾いていきます。｜朝｜食べない or 軽く済ませすぎる忙しさや食欲のなさから、朝食を抜いたり、菓子パンや飲み物だけで済ませていませんか。朝の