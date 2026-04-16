無意識の内に“太る生活”になってない？大人世代が見直したい「太りやすい１日の流れ」
太らないように気をつけているつもりなのに、なぜか体が変わらない。むしろ太っていく。そんな違和感を覚えていませんか？実はその原因、１日の過ごし方そのものにあることも少なくありません。ひとつひとつは些細でも、その流れが積み重なることで、体は少しずつ“太りやすい状態”に傾いていきます。
｜朝｜食べない or 軽く済ませすぎる
忙しさや食欲のなさから、朝食を抜いたり、菓子パンや飲み物だけで済ませていませんか。朝のエネルギーが不足すると、体は次の食事でエネルギーを溜め込みやすくなります。その結果、昼や夜の食事で吸収が高まりやすくなり、同じ量でも太りやすい状態につながることがあります。
無理にしっかり食べる必要はありませんが、少量でもいいので、体に“食べるスイッチ”を入れてあげることが大切です。
｜昼｜“とりあえず”で選ぶ
時間に追われる中で、手軽に食べられるものを選びがちな昼食。軽く済ませたつもりでも、内容によっては満足感が得られず、間食につながることがあります。
特に、炭水化物中心の食事が続くと、エネルギーの持続が短くなり、午後にだるさや空腹を感じやすくなることも。短時間でも、タンパク質や主食のバランスを意識するだけで、その後の過ごしやすさは変わってきます。
｜夜｜調整するつもりが、気づけば“増えていく”
昼までの食事が軽かった分、「夜で整えよう」としっかり食べる。ここまでは自然な流れです。ただ、そのあとがポイント。物足りなさが残ったままだと、食後にもつい手が伸びてしまい、スナックや甘いものなどを少しずつ口にしてしまうことがあります。
さらに、夜はリラックスしている分、食べる意識が薄れやすく、“食事＋間食”が重なりやすい時間帯。結果的に気づかないうちに１日の摂取量が増え、蓄積に傾きやすくなってしまいます。“食べ終わるタイミング”を意識することも大切です。
｜１日を通して｜動く時間が少ない
食事だけでなく、動く量の少なさも見逃せません。仕事中はデスクに座りっぱなし、帰宅後もソファで過ごす時間が長い。そんな日が続くと、消費は自然と下がっていきます。運動をしていなくても、日常の中で体を動かす機会はありますが、それが減ることで、気づかないうちに“動かない１日”になっていくことも。こまめに立つ、少し歩くことを意識しましょう。
▲仕事でも家でも座ったまま。気づかないうちに“動かない１日”が続いていませんか？
太りやすさは、特別な原因だけで決まるものではありません。１日の中にある小さな流れの積み重ねで変わっていきます。まずは「なんとなく」の習慣を見直すこと。それが無理なく整えるための第一歩になります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで制作しています ※本記事は栄養指導士、健康習慣アドバイザーなどの一般的な知見を参考に編集部が構成しています
🌼なんとなく太る朝食を変える。40代からの体型キープは“朝の食べ方”が鍵