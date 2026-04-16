「食べているのに太らない人」と「我慢しているのに続かない人」。その差は、特別な努力ではなく“選び方の習慣”にあります。大人世代こそ見直したいのは、減らすことではなく“決めておくこと”です。「食べない食品」を決めてしまうダイエットというと、「今日は我慢しよう」と考えがちですが、その判断を毎回繰り返すこと自体が負担になるもの。太りにくい人ほど、「お菓子や揚げ物は日常的には食べない」といったルールをあら