春を迎えて装いをアップデートしたいなら、バッグも新調してみては？ そこでおすすめしたいのが、大人が持ちやすい【ZARA（ザラ）】のきれいめバッグ。5,000円台とは思えない上品なデザインで、高見えを狙えそう。ぜひ手に取ってみて。 2WAY仕様の便利なシティバッグ 【ZARA】「バックル付きシティバッグ」\5,290（税込） 台形のフォルムとベルトづかいが、都会的なムードを醸し出すバッグ。ステッチがア