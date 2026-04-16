【ZARA】5,000円台で見つけた！ 大人が持ちたい「高見えバッグ」

春を迎えて装いをアップデートしたいなら、バッグも新調してみては？ そこでおすすめしたいのが、大人が持ちやすい【ZARA（ザラ）】のきれいめバッグ。5,000円台とは思えない上品なデザインで、高見えを狙えそう。ぜひ手に取ってみて。

2WAY仕様の便利なシティバッグ

【ZARA】「バックル付きシティバッグ」\5,290（税込）

台形のフォルムとベルトづかいが、都会的なムードを醸し出すバッグ。ステッチがアクセントになり、上品に輝くゴールドパーツも高見えをサポート。取り外し可能なショルダー紐付きで、ハンドバッグとしてもショルダーバッグとしても使えます。ジーンズスタイルにもワンピースコーデにも馴染み、お出かけの相棒になる予感。

洗練されたフォルムが目を引くミニバッグ

【ZARA】「MINI SACA PESPUNTES」\5,990（税込）

美しい曲線を描くフォルムが個性的なバケットバッグ。高級感のあるレザー調素材と深みのあるチョコレートカラーが、大人の垢抜けに一役買ってくれるかも。デイリーからちょっとしたパーティーまで、さまざまなシーンにマッチしそうです。内側には取り外しできるファスナーウォレット付き。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M