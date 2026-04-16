タイパ重視のレシピが増えている今、注目されているのが「包まない」シリーズ。手間のかかる工程を省くだけで、ぐっと気軽に作れるのが魅力です。今回は、見た目も満足感もそのままに、簡単に楽しめる“包まないおかず”をピックアップ。忙しい日や、やる気が出ない日にも頼れるアイデアをご紹介します。包まないだけでグッと楽になるおかずアイデアとん平焼き風 この投稿をInstagramで見る あいのおうちごはん