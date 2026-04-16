タレントの川崎希が15日に自身のアメブロを更新し、大型テーマパーク『ジャングリア沖縄』でアトラクションを満喫したことを報告した。この日、川崎は「ジャングリアで乗ったアトラクション」と切り出し、最初に「1番気になってたヤンバルフレンズから体験してみることに」と報告。「赤ちゃんも参加出来るからグーちゃんもヤンバルフレンズ体験したよ」と明かし、長女が「手を上げたら当てられてお話ししてたのが良い思い出」と振