川崎希、家族で沖縄のテーマパークを満喫「貴重な体験になりました」

タレントの川崎希が15日に自身のアメブロを更新し、大型テーマパーク『ジャングリア沖縄』でアトラクションを満喫したことを報告した。

この日、川崎は「ジャングリアで乗ったアトラクション」と切り出し、最初に「1番気になってたヤンバルフレンズから体験してみることに」と報告。「赤ちゃんも参加出来るからグーちゃんもヤンバルフレンズ体験したよ」と明かし、長女が「手を上げたら当てられてお話ししてたのが良い思い出」と振り返った。

続けて、夫でタレントのアレクことアレクサンダーと長男はバギーのアトラクションへ向かったといい、自身と長女、次女は待機していたことを説明。「さっきヤンバルフレンズのアトラクションに登場したシシってキャラを早速気に入ったみたいでシシのポップコーンバケツも買いました」と明かした。

また、食後には「ダイナソーサファリ」や「ファインディングダイナソー」（原文ママ）へ向かったことを報告。「ファインディングダイナソー」（原文ママ）について「子どもたちはこれがお気に入りでした」と明かした。

最後に「体験してみたかったアトラクションは全部制覇出来て大満足 貴重な体験になりました」とつづった。