【女子旅プレス＝2026/04/16】タイ・バンコク発のパッタイ専門店「バーン・パッタイ（BAAN PHADTHAI）」が日本初上陸。2026年4月20日（月）、神奈川県横浜市の複合施設・横浜ハンマーヘッドにオープンする。【写真】「バーン・パッタイ」横浜ハンマーヘッド店の様子◆「バーン・パッタイ」が横浜ハンマーヘッドに誕生タイの国民食であるパッタイの専門店として、バンコクの小さな路地で誕生した「バーン・パッタイ」。「ミシュラン