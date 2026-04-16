【日本初上陸】タイ発パッタイの名店が横浜に！ドッグフレンドリーテラス席も完備
【女子旅プレス＝2026/04/16】タイ・バンコク発のパッタイ専門店「バーン・パッタイ（BAAN PHADTHAI）」が日本初上陸。2026年4月20日（月）、神奈川県横浜市の複合施設・横浜ハンマーヘッドにオープンする。
【写真】「バーン・パッタイ」横浜ハンマーヘッド店の様子
タイの国民食であるパッタイの専門店として、バンコクの小さな路地で誕生した「バーン・パッタイ」。「ミシュランガイド・バンコク」において2018年の創刊以来6年連続でビブグルマンに選出されている実力派が、台湾、香港、パリ、マレーシアなどに続き、ついに日本に上陸する。
横浜ハンマーヘッド店は、ブルーを基調にチーク材を配した開放的な空間が広がる。窓の向こうには、みなとみらいの景色と海が広がる絶好のロケーション。開放感あふれるテラス席はドッグフレンドリーとなっており、貸切利用にも対応するなど、様々なシーンで活用できる。
看板メニューのパッタイは全5種類を用意。中でも「蟹のパッタイ」は、タマリンドや海老ペーストなど18種類の材料を合わせた自家製ソースを使用し、強火で一気に炒めた香ばしさがたまらない一品だ。
ほかにも、ケールの葉に8種類の具材（鶏肉、クリスピーな豚脂、ピーナッツ、エシャロット、ライム、唐辛子、ショウガ、ミヤンカムソース）を包む「ケールラップ」や、ハーブ香る手羽のディープフライ「ハーブチキンウィング」などの前菜から、定番のグリーンカレーやマッサマンカレー、ガパオまで充実のラインナップ。平日ランチタイムには、約20種類のドリンクフリーフロー付きのセットメニューも登場する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：神奈川県横浜市中区新港2丁目14−1横浜ハンマーヘッド 2F
電話番号：045-323-9001
営業時間：11:00〜22:00（Food L.O. 21:00、Drink L.O. 21:30）
席数：84席
定休日：施設に準ずる
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【写真】「バーン・パッタイ」横浜ハンマーヘッド店の様子
◆「バーン・パッタイ」が横浜ハンマーヘッドに誕生
タイの国民食であるパッタイの専門店として、バンコクの小さな路地で誕生した「バーン・パッタイ」。「ミシュランガイド・バンコク」において2018年の創刊以来6年連続でビブグルマンに選出されている実力派が、台湾、香港、パリ、マレーシアなどに続き、ついに日本に上陸する。
◆風を感じるテラス席、愛犬との利用や貸切もOK
横浜ハンマーヘッド店は、ブルーを基調にチーク材を配した開放的な空間が広がる。窓の向こうには、みなとみらいの景色と海が広がる絶好のロケーション。開放感あふれるテラス席はドッグフレンドリーとなっており、貸切利用にも対応するなど、様々なシーンで活用できる。
◆本場の味を横浜で、選べるパッタイと本格タイ料理
看板メニューのパッタイは全5種類を用意。中でも「蟹のパッタイ」は、タマリンドや海老ペーストなど18種類の材料を合わせた自家製ソースを使用し、強火で一気に炒めた香ばしさがたまらない一品だ。
ほかにも、ケールの葉に8種類の具材（鶏肉、クリスピーな豚脂、ピーナッツ、エシャロット、ライム、唐辛子、ショウガ、ミヤンカムソース）を包む「ケールラップ」や、ハーブ香る手羽のディープフライ「ハーブチキンウィング」などの前菜から、定番のグリーンカレーやマッサマンカレー、ガパオまで充実のラインナップ。平日ランチタイムには、約20種類のドリンクフリーフロー付きのセットメニューも登場する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■バーン・パッタイ（BAAN PHADTHAI）
住所：神奈川県横浜市中区新港2丁目14−1横浜ハンマーヘッド 2F
電話番号：045-323-9001
営業時間：11:00〜22:00（Food L.O. 21:00、Drink L.O. 21:30）
席数：84席
定休日：施設に準ずる
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