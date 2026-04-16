"国産・生うなぎ"をリーズナブルに楽しめる「うなぎの萬助」が、2026年4月19日に東京・神楽坂にグランドオープンします。4月16日から18日までのプレオープン期間中は、先着50尾限定でうな重2種を特別価格で提供しています。1日50尾限定 "国産""生うなぎ""関西風地焼き"にこだわった専門店「うなぎの萬助」。多くのうなぎ店が輸入の冷凍品や関東風の「蒸し」を採用する中、「うなぎの萬助」は蒸しの工程を挟まずに高温で一気に焼き