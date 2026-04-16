【神楽坂】3日間限定で国産うな重・並が1980円、特上が2980円！4月18日までのプレオープン中がお得すぎる《うなぎの萬助》

"国産・生うなぎ"をリーズナブルに楽しめる「うなぎの萬助」が、2026年4月19日に東京・神楽坂にグランドオープンします。

4月16日から18日までのプレオープン期間中は、先着50尾限定でうな重2種を特別価格で提供しています。

1日50尾限定

"国産""生うなぎ""関西風地焼き"にこだわった専門店「うなぎの萬助」。多くのうなぎ店が輸入の冷凍品や関東風の「蒸し」を採用する中、「うなぎの萬助」は蒸しの工程を挟まずに高温で一気に焼き切る関西風地焼きを採用しています。

皮目はパリッと、身はふっくらと仕上がり、本来の旨味を閉じ込めたうなぎに絡む甘さを抑えた特製ダレが、香ばしさを引き立てます。

しかも、使用するうなぎは国産のみ。老舗うなぎ問屋の目利きで厳選されたうなぎを、毎朝直接仕入れています。

プレオープン中の現在、「うなぎの萬助」のうな重2種を、特別価格で提供しています。

・うな重（並）

国産・生うなぎを半尾使用。お吸い物・香の物付きです。

通常価格2530円のところ、特別価格の1980円に。

・うな重（特上）

国産・生うなぎを一尾使用。お吸い物・香の物付きです。

通常価格3850円のところ、特別価格で2980円に。

1日50尾限定。なくなり次第終了となります。

1人2個まで持ち帰りもできます。

店舗の住所は東京都新宿区神楽坂3-2-4 クレール神楽坂1階。電話番号は03-3235-8788です。

営業時間は11時から20時45分（ラストオーダーは20時）まで。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部