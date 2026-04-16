普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「次ぐ」はなんて読む？普段よく見かける「次」という漢字。送り仮名をつけた「次ぐ」も、読めないと恥ずかしい常識漢字です。いったい、なんと読むのかわかりますか？正解を知りたい人は、もう少しス