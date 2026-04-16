【漢字クイズ】「次ぐ」はなんて読む？読めないと恥ずかしい常識漢字！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「次ぐ」はなんて読む？ 普段よく見かける「次」という漢字。 送り仮名をつけた「次ぐ」も、読めないと恥ずかしい常識漢字です。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「つぐ」でした！ 「次ぐ」は、引き続いて起こるという意味です。「梅に次いで桜が咲き始める」のように使うことができます。 似た意味の言葉に「相次ぐ（あいつぐ）」がありますが、こちらはあとから連続して起こるというニュアンスです。「相次ぐ試練に見舞われる」のように使用されます。 このほか「次ぐ」には、すぐ下の位にいるという意味もありますよ。「東京に次ぐ大都会」や「知事に次ぐ地位」などがその一例です。 ちなみに「亜」という漢字にも「亜ぐ（つぐ）」という訓読みがあります。意味は「次ぐ」と全く同じです。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

ライター Ray WEB編集部