知多半島の恵みをそのままに！ 待望のRTDタイプが新登場 知多半島の厳選素材を使用した、地元を代表するクラフトコーラのひとつ「知多コーラ」。 これまではシロップを炭酸水で割って作るタイプが主流でしたが、ついに開けてすぐ飲めるRTD(Ready To Drink)タイプが新たに仲間入りしました。 これからの季節に最適な、日常に上質なひとときを添えてくれる注目の新商品をご紹介します。 手間いらずでプロの