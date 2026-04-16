うどんチェーン店の資さんうどんでは、2026年4月16日から順次、399円で楽しめるメニューが新登場します。定番の「かけうどん」を含めた、お得なメニューが全3種に資さんうどんの一部店舗に、399円の新商品が登場します。・【新登場】資たま丼（399円）こだわりの"丼出汁"に玉ねぎと天かすを加え、玉子でとじた丼メニュー。トロッとした玉子と玉ねぎの甘み、出汁をたっぷりと含んだ天かすが食欲をそそる1杯です。・【新登場】かけお