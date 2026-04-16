資さんうどん「かけうどん」の価格でおにぎりが付く朝限定メニューも。お得な399円メニューが新登場。

うどんチェーン店の資さんうどんでは、2026年4月16日から順次、399円で楽しめるメニューが新登場します。

定番の「かけうどん」を含めた、お得なメニューが全3種に

資さんうどんの一部店舗に、399円の新商品が登場します。

・【新登場】資たま丼（399円）

こだわりの"丼出汁"に玉ねぎと天かすを加え、玉子でとじた丼メニュー。トロッとした玉子と玉ねぎの甘み、出汁をたっぷりと含んだ天かすが食欲をそそる1杯です。

・【新登場】かけおにセット（399円）

毎日、店舗で丁寧に取るこだわりの出汁と、もちもちの麺を味わえる資さんうどんの定番「かけうどん」と、出汁に合う「白おにぎり」のセット。かけうどんは、無料のトッピング「天かす」や「とろろ昆布」で"味変"も楽しめます。

「かけうどん」の価格で白おにぎりがついてくるお得なセットは、朝定食の時間帯のみの販売です。

・かけうどん（399円）

定番商品の「かけうどん」は、いつでも399円で味わえます。

399円は九州・山口エリア店舗の価格です。他エリアでは価格が異なります。

「かけおにセット」は、朝定食が未実施の店舗では販売されません。「かけおにセット」の麺をそばや細めんに変更できないほか、テイクアウトはできません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部