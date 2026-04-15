CLAN QUEENが、本日4月15日に配信リリースした初のメジャーディール作品となるトリプルA面Single「Secret Empire」から、収録曲「Eden」のMVを公開した。収録曲「Eden」は、不穏なイントロから始まり、サビでは「Don’t think」と繰り返し歌う。そんなCLAN QUEENらしくもありつつ、AOiのみの歌唱という初めての試みが取り入れられた楽曲。怒りやそこからの逃避、痛みを有耶無耶にするための冗談を激しく歪んだ音に乗せて歌っている