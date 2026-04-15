これからの季節にぴったりな、ひんやり爽やかなドリンクがフレッシュネスバーガーから登場♡氷の代わりに“果実氷”を使ったフローズンレモネードソーダは、最後まで味が薄まらずフルーツの美味しさをしっかり楽しめるのが魅力。見た目も華やかで、気分までリフレッシュできる新作ドリンクに注目です♪ 果実氷で楽しむ濃厚レモネード 今回のレモネードは、氷を使わず