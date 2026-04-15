フレッシュネスバーガーの新作レモネード♡果実氷で贅沢フローズン体験

これからの季節にぴったりな、ひんやり爽やかなドリンクがフレッシュネスバーガーから登場♡氷の代わりに“果実氷”を使ったフローズンレモネードソーダは、最後まで味が薄まらずフルーツの美味しさをしっかり楽しめるのが魅力。見た目も華やかで、気分までリフレッシュできる新作ドリンクに注目です♪

果実氷で楽しむ濃厚レモネード

今回のレモネードは、氷を使わず凍らせたフルーツをそのまま使用した“果実氷”が主役。飲み進めるごとにフルーツの風味が溶け出し、最後まで濃厚な味わいが続きます。

フローズンマンゴーレモネードソーダ

価格：560円(税込)

南国らしい甘みのマンゴーと、ハチミツ漬けレモンの爽やかさが絶妙なバランス。ミツカンのフルーティス™を使用したフルーツビネガーがアクセントになり、すっきりとした後味に仕上がっています。

フローズンライム＆ジンジャーレモネードソーダ

価格：560円(税込)

ライムの爽快な酸味に、国産生姜のピリッとした刺激がプラスされた大人な味わい。暑い日にぴったりのキリッとした一杯です。

※どちらもグランデ（G）サイズ

nana’s green teaの初夏限定メニュー♡はちみつレモンスイーツ登場

セットや楽しみ方もチェック

プレミアムセットに＋100円で、フローズンレモネードソーダへの変更も可能。食事と一緒に楽しめるのも嬉しいポイントです。

また、溶けていく果実をそのまま味わえるのもこのドリンクならではの魅力。ドリンクとしてもデザートとしても楽しめる、満足感の高い一杯です♡

※ハチミツを含みます、1歳未満のお子様には与えないようご注意ください。

相性抜群♡限定バーガーも登場

パクチーチキンバーガーカオマンガイ

価格：750円～950円(税込)

パクチー量：1倍／3倍／5倍／リーフレタス変更可（※画像はパクチー3倍）

パクチーチキンバーガーバインミー

価格：750円～950円(税込)

パクチー量：1倍／3倍／5倍／リーフレタス変更可（※画像はパクチー3倍）

スパイスや香草の効いたバーガーと爽やかなレモネードの組み合わせは、暑い季節にぴったりの爽快コンビです♪

ひんやり爽快♡夏のご褒美ドリンク

果実そのものの美味しさをぎゅっと閉じ込めたフレッシュネスバーガーの新作レモネードは、暑い日のお出かけやリフレッシュタイムにぴったりの一杯♡見た目の華やかさと濃厚な味わいで、気分まで明るくしてくれます。期間限定なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪