毎日のご褒美タイムにぴったりの一杯が進化♡スターバックスの人気ドリンク「キャラメル マキアート」が、さらに美味しくリニューアルして登場しました。キャラメルのコクとミルクのやさしさが調和した新しい味わいは、忙しい日常にほっとひと息を届けてくれるはず。新しくなった魅力をチェックしてみてください♪ こだわりのレシピで進化♡ 今回のリニューアルでは、キャラメルソ