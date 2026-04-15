スターバックスのキャラメル マキアートが進化♡新しい贅沢な味わい

毎日のご褒美タイムにぴったりの一杯が進化♡スターバックスの人気ドリンク「キャラメル マキアート」が、さらに美味しくリニューアルして登場しました。キャラメルのコクとミルクのやさしさが調和した新しい味わいは、忙しい日常にほっとひと息を届けてくれるはず。新しくなった魅力をチェックしてみてください♪

こだわりのレシピで進化♡

今回のリニューアルでは、キャラメルソースとシロップを見直し、バニラビーンフレーバーシロップを新採用。

ほろ苦さを引き立てたキャラメルソースと深煎りエスプレッソが絶妙に調和し、より奥行きのある味わいに仕上がっています。香ばしさと甘さのバランスが楽しめる一杯です。

nana’s green teaの初夏限定メニュー♡はちみつレモンスイーツ登場

アイスは新食感に♡

価格：持ち帰り Short 530円～ / Tall 570円～ / Grande 614円～ / Venti® 658円～／価格：店内 Short 540円～ / Tall 580円～ / Grande 625円～ / Venti® 671円～

アイスのキャラメル マキアートは、ふわふわのムースフォームを重ねた新スタイルに。

ミルク・エスプレッソ・キャラメルソースが一体となり、ストローを使わずそのまま飲むことで、層のバランスをしっかり感じられます。冷たい中にもリッチな味わいが広がります。

販売期間：2026年4月17日（金）～通年販売予定

バリスタの技が光る一杯

美しいフォームミルクは、バリスタの技術によって生まれるもの。

きめ細かなミルクとキャラメルソースのクロスハッチ模様が、見た目にも華やかさをプラスします。丁寧に仕上げられた一杯は、味わいだけでなく視覚でも楽しめます。

日常に寄り添う特別な一杯

進化したキャラメル マキアートは、ほっと心をゆるめてくれる存在♡甘すぎない大人の味わいで、オンの時間にもオフの時間にも寄り添います。

新しくなった一杯で、日常に小さな贅沢を取り入れてみてください♪