スターバックスのキャラメル マキアートが進化♡新しい贅沢な味わい
毎日のご褒美タイムにぴったりの一杯が進化♡スターバックスの人気ドリンク「キャラメル マキアート」が、さらに美味しくリニューアルして登場しました。キャラメルのコクとミルクのやさしさが調和した新しい味わいは、忙しい日常にほっとひと息を届けてくれるはず。新しくなった魅力をチェックしてみてください♪
こだわりのレシピで進化♡
今回のリニューアルでは、キャラメルソースとシロップを見直し、バニラビーンフレーバーシロップを新採用。
ほろ苦さを引き立てたキャラメルソースと深煎りエスプレッソが絶妙に調和し、より奥行きのある味わいに仕上がっています。香ばしさと甘さのバランスが楽しめる一杯です。
nana’s green teaの初夏限定メニュー♡はちみつレモンスイーツ登場
アイスは新食感に♡
価格：持ち帰り Short 530円～ / Tall 570円～ / Grande 614円～ / Venti® 658円～／価格：店内 Short 540円～ / Tall 580円～ / Grande 625円～ / Venti® 671円～
アイスのキャラメル マキアートは、ふわふわのムースフォームを重ねた新スタイルに。
ミルク・エスプレッソ・キャラメルソースが一体となり、ストローを使わずそのまま飲むことで、層のバランスをしっかり感じられます。冷たい中にもリッチな味わいが広がります。
販売期間：2026年4月17日（金）～通年販売予定
バリスタの技が光る一杯
美しいフォームミルクは、バリスタの技術によって生まれるもの。
きめ細かなミルクとキャラメルソースのクロスハッチ模様が、見た目にも華やかさをプラスします。丁寧に仕上げられた一杯は、味わいだけでなく視覚でも楽しめます。
日常に寄り添う特別な一杯
進化したキャラメル マキアートは、ほっと心をゆるめてくれる存在♡甘すぎない大人の味わいで、オンの時間にもオフの時間にも寄り添います。
新しくなった一杯で、日常に小さな贅沢を取り入れてみてください♪