夏の気配が近づく今、装いにも涼しさと快適さを取り入れたい季節。コムサイズムから登場した「kireriシリーズ」は、ドライタッチで軽やかな着心地と美しいシルエットを両立した注目ラインです♡きちんと感とリラックス感を兼ね備えたアイテムは、毎日のコーデをぐっと洗練された印象に仕上げてくれます。 kireri素材の魅力とは kireriシリーズは、蝶理㈱が開発した麻調ポリエステルのストレ