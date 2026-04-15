コムサイズム「kireriシリーズ」で快適夏スタイル♡涼感素材で叶える上品コーデ

夏の気配が近づく今、装いにも涼しさと快適さを取り入れたい季節。コムサイズムから登場した「kireriシリーズ」は、ドライタッチで軽やかな着心地と美しいシルエットを両立した注目ラインです♡きちんと感とリラックス感を兼ね備えたアイテムは、毎日のコーデをぐっと洗練された印象に仕上げてくれます。

kireri素材の魅力とは



kireriシリーズは、蝶理㈱が開発した麻調ポリエステルのストレッチ素材を使用。シワになりにくく、さらりとしたドライな肌触りが特徴です。

さらに、接触冷感・UVカット・吸汗速乾といった機能性も充実。暑い季節でも快適に過ごせるだけでなく、長時間の着用でもきれいなシルエットをキープしてくれるのが魅力です。

忙しい毎日でも頼れる一着に♡

Wacky Willyとジゼルが魅せる夏コレクション♡軽やかトレンドスタイル

きれいめも叶う着回しコーデ

ジャケット×パンツスタイル

価格：ジャケット 16,800円、パンツ 6,900円、スカーフ 5,900円、バッグ 10,000円（すべて税込）

カーディガン感覚で羽織れる軽やかなジャケットは、きちんと見えも叶える万能アイテム。

セットアップ風スタイル

価格：ブラウス 7,900円、パンツ 11,000円（すべて税込）

上下で合わせればオールインワン風の洗練スタイルに。シンプルながら上品な印象を演出します。

トラッド×ガーリースタイル

価格：ジャケット 16,800円、シャツ 5,900円、スカート 8,900円（すべて税込）

ブルーシャツを合わせることで、トラッド感のある大人可愛い着こなしに仕上がります。

夏のおしゃれをもっと快適に♡

コムサイズムのkireriシリーズは、機能性と美しさを両立した大人のための夏アイテム。軽やかな着心地でありながら、きちんと感も演出できるので、通勤からお出かけまで幅広く活躍します♡暑さに負けず、快適で上品なスタイルを楽しみたい方にぴったりのシリーズ。この夏のワードローブにぜひ取り入れてみてください♪