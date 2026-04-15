日本科学未来館では、2026年4月17日と4月18日の2日間限定で、常設展を無料開放します。お出かけ先にぴったり日本科学未来館では、2026年4月17日・18日の2日間限定で、常設展を無料開放します。科学技術週間にあわせた特別企画で、展示解説やトークイベント、限定ポスター配布など内容も充実。家族でのお出かけや、科学に触れてみたい人にもぴったりの機会です。未来館の入館料（常設展）が無料になるだけでなく、展示解説や科学コ