日本科学未来館の常設展が無料に！トークイベントに限定ポスター配布も《4月17日・18日》
日本科学未来館では、2026年4月17日と4月18日の2日間限定で、常設展を無料開放します。
お出かけ先にぴったり
日本科学未来館では、2026年4月17日・18日の2日間限定で、常設展を無料開放します。
科学技術週間にあわせた特別企画で、展示解説やトークイベント、限定ポスター配布など内容も充実。
家族でのお出かけや、科学に触れてみたい人にもぴったりの機会です。
未来館の入館料（常設展）が無料になるだけでなく、展示解説や科学コミュニケータートークに参加すれば「一家に1枚」ポスターがもらえます。
常設展示「100億人でサバイバル」展示解説特別バージョン
今年の「一家に１枚」ポスターのテーマ、「身近な現象から知る地球 自然と生きる列島」に関連した、科学コミュニケーターによる展示解説の特別バージョンを毎日実施しています。
時間は11時35分／14時35分／16時15分（約5分）
場所は、日本科学未来館 5階常設展示「100億人でサバイバル」
学習資料「一家に1枚」がもらえる！
文部科学省で科学技術週間に合わせて制作されている、学習資料「一家に1枚」。
今年のテーマは「一家に1枚 身近な現象から知る地球 自然と生きる列島」。地球で起きるさまざまな自然現象について、理解が深まる内容です。
主な配布先は科学コミュニケータートーク参加者およびドームシアター鑑賞者など。
期間はいずれも4月13日から4月19日。
盛りだくさんの内容なので、気になる人はチェックしてみて。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部