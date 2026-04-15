日本科学未来館の常設展が無料に！トークイベントに限定ポスター配布も《4月17日・18日》

日本科学未来館では、2026年4月17日と4月18日の2日間限定で、常設展を無料開放します。

お出かけ先にぴったり

日本科学未来館では、2026年4月17日・18日の2日間限定で、常設展を無料開放します。

科学技術週間にあわせた特別企画で、展示解説やトークイベント、限定ポスター配布など内容も充実。

家族でのお出かけや、科学に触れてみたい人にもぴったりの機会です。

未来館の入館料（常設展）が無料になるだけでなく、展示解説や科学コミュニケータートークに参加すれば「一家に1枚」ポスターがもらえます。

常設展示「100億人でサバイバル」展示解説特別バージョン

今年の「一家に１枚」ポスターのテーマ、「身近な現象から知る地球 自然と生きる列島」に関連した、科学コミュニケーターによる展示解説の特別バージョンを毎日実施しています。

時間は11時35分／14時35分／16時15分（約5分）

場所は、日本科学未来館 5階常設展示「100億人でサバイバル」

学習資料「一家に1枚」がもらえる！

文部科学省で科学技術週間に合わせて制作されている、学習資料「一家に1枚」。

今年のテーマは「一家に1枚 身近な現象から知る地球 自然と生きる列島」。地球で起きるさまざまな自然現象について、理解が深まる内容です。

主な配布先は科学コミュニケータートーク参加者およびドームシアター鑑賞者など。

期間はいずれも4月13日から4月19日。

盛りだくさんの内容なので、気になる人はチェックしてみて。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部