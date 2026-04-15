肌のゆらぎや乾燥が気になる季節に♡ルルルンのハイドラシリーズから、新作フェイスマスクが登場しました。CICA成分を中心としたケアで、繰り返しがちな肌トラブルにアプローチ。毎日のスキンケアに取り入れやすい仕様で、安定した美肌を目指せる注目アイテムです♪ CICAで整える新マスク♡ 「ルルルン ハイドラ CX マスク」は28枚入2,640円（税込）、7枚入880円（税込）。 ダブルCICA成分12を配