ルルルンのハイドラシリーズ新作♡ゆらぎ肌に寄り添うケアマスク

肌のゆらぎや乾燥が気になる季節に♡ルルルンのハイドラシリーズから、新作フェイスマスクが登場しました。CICA成分を中心としたケアで、繰り返しがちな肌トラブルにアプローチ。毎日のスキンケアに取り入れやすい仕様で、安定した美肌を目指せる注目アイテムです♪

CICAで整える新マスク♡

「ルルルン ハイドラ CX マスク」は28枚入2,640円（税込）、7枚入880円（税込）。

ダブルCICA成分12を配合し、乾燥や外的刺激による肌荒れをやさしく整えます。角質層までうるおいを届け、キメの整ったすこやかな肌へ導きます。

*1 ツボクサ葉エキス *2 ツボクサエキス等

メディヒール日本限定♡桜パッケージのもちツヤ肌セット登場

毛穴＆ざらつきケア♡

グリシルグリシン*3配合により、乾燥による毛穴の目立ちや肌のざらつきにアプローチ。

さらに複数の保湿成分が肌コンディションを整え、ハリとツヤのあるなめらかな肌を目指せます。

*3 ジペプチド-15

密着シートでしっかりケア

備長炭を配合したブラックシートが肌に密着し、うるおいをしっかり届けます。

使用後は軽く拭き取ることで古い角質をオフ※し、すべすべな肌へ。ディープグリーンの爽やかな香りで、リラックスしながらケアできます。

※ふき取りによる

ゆらぎ肌をやさしく整える

ルルルンの新作マスクは、毎日のケアに取り入れやすい優秀アイテム♡ゆらぎやすい肌にもやさしく寄り添い、安定したコンディションへ導きます。

忙しい日々の中でも手軽にスキンケアを楽しみたい方に、ぜひおすすめしたい一品です♪