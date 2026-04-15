焼肉の和民では、2026年4月15日から28日までの期間限定で「ワンコイン飲みホ」キャンペーンが実施中です。ハイボールやレモンサワーなどが対象4月15日から28日までの期間中、18種類の対象ドリンクが500円で90分飲み放題となる特別企画です。新生活で何かと出費がかさむこの時期、焼肉を楽しみながらおトクに飲み放題を楽しめるキャンペーンです。対象となるドリンクは、ジムハイボール／ジンジャーハイボール／コーラハイボール／