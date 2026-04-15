人気スイーツブランド「シュガーバターの木」から、新たに『シュガーバターパイ』が登場♡2026年4月22日(水)より大丸東京店にて先行販売されます。ブランドのこだわりが詰まったバターリッチな味わいと、思わず虜になる食感が魅力の新商品。ゴールデンウィークのお出かけや手土産にもぴったりな、注目スイーツをご紹介します♪ パリッザク食感の新作パイ 『シ