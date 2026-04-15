シュガーバターの木から新作パイ誕生♡パリッザク食感に注目
人気スイーツブランド「シュガーバターの木」から、新たに『シュガーバターパイ』が登場♡2026年4月22日(水)より大丸東京店にて先行販売されます。ブランドのこだわりが詰まったバターリッチな味わいと、思わず虜になる食感が魅力の新商品。ゴールデンウィークのお出かけや手土産にもぴったりな、注目スイーツをご紹介します♪
パリッザク食感の新作パイ
『シュガーバターパイ』は、全粒粉・ライ麦・小麦を使用したシリアル生地に発酵バターを練り込んだ贅沢なパイ。
キャラメリゼすることで、パリッと香ばしく、ザクッと軽やかな食感に焼き上げられています。
さらに、表面にはコクのあるバターショコラをトッピング。
ひと口かじると、バターの芳醇な香りと香ばしさが広がり、まるでカフェスイーツのような満足感を味わえます。
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中からとろけるバターホイップ
見た目だけでなく、中のフィリングにもこだわりが♡パイの中には、発酵バターパウダーを練り込んだバターホイップショコラがたっぷり。
外はサクサク、中はなめらかにとろける食感のコントラストが楽しめます。
シリアルの香ばしさとショコラのミルキーな甘さが絶妙に重なり、何度でも食べたくなる味わいに仕上がっています。
商品情報＆販売について
シュガーバターの木 シュガーバターパイ
価格：4個入 842円(税込)/8個入 1,650円(税込)
発売日：2026年4月22日(水)～先行販売
販売店：シュガーバターの木 大丸東京店
ブランド人気No.1『シュガーバターサンドの木』に続く、新たな定番として注目のアイテムです。
新東京みやげにおすすめ♡
サクサク食感とバターの豊かな香りが楽しめる『シュガーバターパイ』は、自分へのご褒美にはもちろん、手土産にもぴったりの一品。新しい東京みやげとして話題になること間違いなしです♡先行販売なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪