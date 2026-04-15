記事ポイントELEMOs公式ストアでglafitの特定原付「NFR-01 Lite」「NFR-01 PRO」が購入できます。NFR-01シリーズは着座できる自転車型ボディと着脱式バッテリーで日常移動に使いやすいモデルです。先着10,000台には電動空気入れやスマホホルダーなど5点セットが無料で付きます。 ELEMOsが、glafitの特定小型原動機付自転車「NFR-01 Lite」「NFR-01 PRO」の販売を公式ストアで始めます。ELEMOs公式ストアでは、これまでの四輪