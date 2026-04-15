おやつ時間にちょっとした楽しさをプラスしたい方に♡カンロから、食感が楽しい新作キャンディが登場しました。パリッとした飴と、ぷるんとしたセンターの2層構造で、ひと粒ごとに異なる食感を味わえるのが魅力。数量限定で発売される注目アイテムを、ぜひチェックしてみてください♪ 新感覚の2層キャンディ♡ 「パリプルンキャンディいちごミルク味」は、39g入りで238円（税込）。 外側はパリッとした