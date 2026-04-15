カンロの数量限定キャンディ♡パリプルン食感いちごミルク新登場

おやつ時間にちょっとした楽しさをプラスしたい方に♡カンロから、食感が楽しい新作キャンディが登場しました。パリッとした飴と、ぷるんとしたセンターの2層構造で、ひと粒ごとに異なる食感を味わえるのが魅力。数量限定で発売される注目アイテムを、ぜひチェックしてみてください♪

新感覚の2層キャンディ♡

「パリプルンキャンディいちごミルク味」は、39g入りで238円（税込）。

外側はパリッとしたハードキャンディ、中にはぷるっとしたもちもち食感のセンターが入った2層構造です。噛むたびに変化する食感が楽しく、飽きずに味わえる新しいタイプのキャンディとなっています。

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いちご×ミルクの優しい味わい♡

外側の飴は、いちごのほどよい酸味とミルクのまろやかさが広がる味わい。

中のセンターは甘みのある「ぷるもち」食感で、全体のバランスを引き立てます。音と食感を楽しみながら、スイーツ感覚で味わえるのが魅力です。

日常で楽しめるおやつ♡

学校や職場での気分転換にぴったりのサイズ感と食べやすさ。

短時間でも満足感が得られる“高タイパ”おやつとしても注目されています。2026年4月21日（火）より全国のファミリーマートで販売開始。※数量限定のためなくなり次第終了

食感を楽しむ新しいおやつ

カンロの新作キャンディは、味だけでなく食感の変化も楽しめるユニークなお菓子♡ちょっとしたリフレッシュや気分転換にぴったりで、毎日の中に小さな楽しさをプラスしてくれます。

数量限定なので、気になる方はぜひ早めに試してみてください♪