夏メイクを軽やかに楽しみたい方に♡ETVOSの2026年サマーコレクションが登場しました。「Sugared Twilight」をテーマに、やわらかな光と透明感あふれるカラーが魅力のラインナップ。敏感肌にもやさしい処方で、季節の変わり目にもぴったりの新作コスメをチェックしてみてください♪ マルチに使える新色パウダー♡ 「ミネラルマルチパウダー」は2,783円（税込）、全4色（定番2色・